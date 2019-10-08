Пьяный саратовец на Renault разбился об стену Воскресенского кладбища
Водителя госпитализировали, пассажир иномарки погиб
Фото ГИБДД Саратова
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В Саратове сегодня ночью, 8 октября, произошла смертельная авария у Воскресенского кладбища.
- В 00:15 напротив дома №343а по Соколовой улице пьяный 22-летний водитель Renault Sandero врезался в кирпичную стену, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города.
Фото ГИБДД Саратова
Шофера госпитализировали, а его 42-летний пассажир скончался на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU