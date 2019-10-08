2019-10-08T09:12:41+03:00
Происшествия

Пьяный саратовец на Renault разбился об стену Воскресенского кладбища

Водителя госпитализировали, пассажир иномарки погиб
Ольга Симонова
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Фото ГИБДД СаратоваФото ГИБДД Саратова
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В Саратове сегодня ночью, 8 октября, произошла смертельная авария у Воскресенского кладбища.

- В 00:15 напротив дома №343а по Соколовой улице пьяный 22-летний водитель Renault Sandero врезался в кирпичную стену, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города.

Фото ГИБДД Саратова

Фото ГИБДД Саратова

Шофера госпитализировали, а его 42-летний пассажир скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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