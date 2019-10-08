Саратовского депутата Сорокина исключили из КПРФ

СЕГОДНЯ 09:08 2019-10-08T09:08:18+03:00

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Депутата Саратовской городском думы Дмитрия Сорокина исключили из рядов КПРФ.

Такое решение приняло руководство VI пленума комитета Саратовского областного отделения КПРФ во главе с Ольгой Алимовой.

Сорокину указали на выход из-за поступков, которые несовместимы с партийным уставом и его пребыванием в КПРФ.

Напомним, депутат начал ратовать за своего сына, Антона, которого задержали в Волгограде по подозрению в продаже наркотиков.

По мнению отца, виновата «политическая составляющая», однако однопартийцы не захотели поддерживать его точку зрения и помогать предполагаемому преступнику.

ИСТОЧНИК KP.RU