Саратовского депутата Сорокина исключили из КПРФ
Депутата Саратовской городском думы Дмитрия Сорокина исключили из рядов КПРФ.
Такое решение приняло руководство VI пленума комитета Саратовского областного отделения КПРФ во главе с Ольгой Алимовой.
Сорокину указали на выход из-за поступков, которые несовместимы с партийным уставом и его пребыванием в КПРФ.
Напомним, депутат начал ратовать за своего сына, Антона, которого задержали в Волгограде по подозрению в продаже наркотиков.
По мнению отца, виновата «политическая составляющая», однако однопартийцы не захотели поддерживать его точку зрения и помогать предполагаемому преступнику.
ИСТОЧНИК KP.RU