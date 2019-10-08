2019-10-08T09:02:24+03:00
Общество

Михаил Исаев вручил премию талантливым детям из Саратова

Лучшими стали 20 человек
Дарья Вострикова
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Вчера, 7 октября, в Саратове состоялась 16-я торжественная церемония вручения премии главы Саратова «Юные дарования Саратова».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, 20 лучших учеников школ искусств получили награду деньгами.

Педагогам вручили статуэтки «Хрустальный скрипичный ключ».

- На сцене будущие великие деятели искусства, которые будут славить наш город, ими гордится семья и те школы, в которых они учатся. У вас впереди творческая насыщенная жизнь, я хочу, чтобы вы не останавливались на достигнутом! А наши замечательные педагоги все сделают, чтоб вас поддержать, научить, раскрыть, вдохновить. Я хочу всех поздравить: и детей, и их родителей, и педагогов! — отметил мэр.

Награжденные отметили, что работали для этой награды очень усердно, а после таких результатов хочется прикладывать еще больше усилий.

Церемония завершилась праздничным концертом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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