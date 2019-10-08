В Татищевском районе раскрыли кражу кур
Вор унес птиц из сарая
Изменить размер текста:
Полиция Татищевского района раскрыла кражу кур у 51-летней жительницы села Большая Екатериновка.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, неизвестный залез в сарай, расположенный во дворе ее дома, и унес восемь рыжих кур и двух петухов белой масти.
Выяснилось, что за преступлением стоит 28-летний односельчанин женщины, который во всем признался.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU