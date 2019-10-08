В Саратове рецидивист напал с молотком на магазин
Он забрал из торговой точки продукты
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Полиция Октябрьского района Саратова раскрыла грабеж из магазина «Продукты» на Сызранской улице.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам 50-летнего продавца, 23 сентября с 20:00 до 20:25 неизвестный напал на торговую точку с молотком и украл продукты на почти 2 тыс. рублей.
Предполагаемого вора задержали, им оказался 50-летний рецидивист, на которого завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU