В Саратове прошли экскурсии для иностранцев

СЕГОДНЯ 08:21 2019-10-08T08:41:46+03:00

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В Саратове Городской центр имени П. А. Столыпина проводил пешеходные экскурсии для иностранных студентов, которые учатся в регионе.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, участие приняли представители всех высших учебных заведений города.

Иностранцы узнали о местных достопримечательностях, городских легендах, истории памятников, жизни известных культурных и политических деятелей.

ИСТОЧНИК KP.RU