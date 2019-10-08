В Саратове прошли экскурсии для иностранцев
В мероприятиях приняли участие представители вузов
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В Саратове Городской центр имени П. А. Столыпина проводил пешеходные экскурсии для иностранных студентов, которые учатся в регионе.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, участие приняли представители всех высших учебных заведений города.
Иностранцы узнали о местных достопримечательностях, городских легендах, истории памятников, жизни известных культурных и политических деятелей.
ИСТОЧНИК KP.RU