2019-10-08T08:49:54+03:00
Общество

Опубликован график подвоза воды в центр Саратова

Сегодня день массовых отключений
Дарья Вострикова
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В Саратове десятки тысяч жителей остались без водыВ Саратове десятки тысяч жителей остались без водыФото: Александр Уриевский
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В Саратове с сегодняшнего дня до 8:00 9 октября отключают холодную воду.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения коснулись центра Саратова - здесь полный список адресов.

Воду будут подвозить по следующим адресам:

- Советская, 12/14 (11:00 — 11:30)

- Челюскинцев, 173 (11:00 — 11:40)

- Шелковичная, 25/36 (12:00 — 12:30)

- Гоголя, 67 (12:10 — 12:50)

- Вольская, 73/75 (13:00 — 14:00)

- Посадского, 193 (13:20 — 14:30)

- Вольская, 12 (14:10 — 15:00)

- Советская, 64/70 (16:30 — 17:40)

- Большая Горная, 243/136 (16:30 — 17:40)

- Шевченко, 33/45 (18:00 — 19:30)

- Большая Казачья, 69/73 (18:00 — 19:30).

ИСТОЧНИК KP.RU

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