Опубликован график подвоза воды в центр Саратова
В Саратове с сегодняшнего дня до 8:00 9 октября отключают холодную воду.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения коснулись центра Саратова - здесь полный список адресов.
Воду будут подвозить по следующим адресам:
- Советская, 12/14 (11:00 — 11:30)
- Челюскинцев, 173 (11:00 — 11:40)
- Шелковичная, 25/36 (12:00 — 12:30)
- Гоголя, 67 (12:10 — 12:50)
- Вольская, 73/75 (13:00 — 14:00)
- Посадского, 193 (13:20 — 14:30)
- Вольская, 12 (14:10 — 15:00)
- Советская, 64/70 (16:30 — 17:40)
- Большая Горная, 243/136 (16:30 — 17:40)
- Шевченко, 33/45 (18:00 — 19:30)
- Большая Казачья, 69/73 (18:00 — 19:30).
ИСТОЧНИК KP.RU