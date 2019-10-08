Житель Екатериновского района получил семь лет «строгача» за смерть сожительницы

СЕГОДНЯ 07:55 2019-10-08T07:57:13+03:00

Он ударил ее в живот, чтобы она отдала бутылку с алкоголем

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В Саратовской области осудили 44-летнего жителя села Бутурлинка Екатериновского района. Его признали виновным в умышленном причинении смерти по неосторожности, повлекшем смерть.

- Мужчина 15 июля подработал у одного из односельчан, за что получил спиртное. Дома он с 48-летней сожительницей выпил часть алкоголя, а остальное захотел припрятать на свой грядущий день рождения. Однако его возлюбленная отказалась прекращать пить и не дала убрать бутылку со стола, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

В ответ на это гражданин стукнул сожительницу кулаком по лицу, но даже после этого она не отпустила сосуд со спиртным. Тогда злоумышленник ударил женщину несколько раз в живот и спрятал горячительное.

Фото СУ СКР по Саратовской области

На следующий день потерпевшая почувствовала себя плохо, а 17 числа и вовсе слегла. Через некоторое время мужчина понял, что она мертва и пошел к соседу, чтобы тот вызвал фельдшера. Прибывший медработник констатировал смерть.

Судмедэкспертиза установила, что женщина умерла от тупой травмы живота с разрывом поджелудочной железы.

Злоумышленник признал свою вину. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU