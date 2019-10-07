2019-10-07T22:10:35+03:00
Происшествия

У аккумуляторного завода в Саратове столкнулись два авто

Пострадал водитель одного из них
Ольга Симонова
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Во Фрунзенском районе Саратова сегодня вечером, 7 октября, столкнулись ВАЗ-2107 и «Нива».

- ДТП случилось около аккумуляторного завода на улице Белоглинская, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.

В аварии пострадал водитель ВАЗ-2107, врачи «скорой» оказали ему первую помощь, а специалисты горспаса отключили аккумулятор в машине.

На месте также работали сотрудники ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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