У аккумуляторного завода в Саратове столкнулись два авто
Пострадал водитель одного из них
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Во Фрунзенском районе Саратова сегодня вечером, 7 октября, столкнулись ВАЗ-2107 и «Нива».
- ДТП случилось около аккумуляторного завода на улице Белоглинская, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.
В аварии пострадал водитель ВАЗ-2107, врачи «скорой» оказали ему первую помощь, а специалисты горспаса отключили аккумулятор в машине.
На месте также работали сотрудники ДПС.
ИСТОЧНИК KP.RU