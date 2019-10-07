Радаев заручился поддержкой Медведева и Володина в вопросе роста зарплат бюджетников

СЕГОДНЯ 20:52 2019-10-07T20:52:39+03:00

индексация зарплат предполагается не к уровню среднего дохода, а к уровню средней зарплаты

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Губернатор Радаев при содействии спикера ГД Вячеслава Володина попросил председателя правительства РФ Дмитрия Медведева о содействии в повышении оплаты труда бюджетников. На эту тему губернатор высказался в понедельник, 7 октября, на заседании трёхсторонней комиссии Саратовской области по регулированию трудовых отношений.

Сегодня работники бюджетной сферы составляют треть работающих в Саратовской области.

Радаев заявил, что с текущего октября регион взял на себя обязательства производить расчет индексаций исходя не из среднего дохода от трудовой деятельности (24 тысячи 530 рублей), а из средней зарплаты по экономике региона (28 тысяч 100 рублей). На три месяца 2019 года это потребует дополнительных расходов бюджета в 1.5 млрд рублей, на следующий 2020 год - около 3,5 млрд.

- Социально-ориентированный бюджет, ограниченность собственных доходов, максимальная исполняемость взятых на себя социальных обязательств. Поэтому я обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину за поддержкой. Конструктивно прошла встреча с председателем Правительства Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Сейчас плотно работаем с министерством финансов РФ. Наша задача – урегулировать эти вопросы в преддверии принятия федерального бюджета на 2020 год», – пояснил Валерий Радаев.

Также глава региона поднял вопрос оплаты труда в базовых отраслях экономики – строительстве, торговле, сельском хозяйстве. Радаев пообещал проверки в сфере оплаты труда в сельском хозяйстве региона, которое растет в объемах, но при этом отстает от ближайших соседей по уровню зарплат работников.

Валерий Радаев напомнил, что 10 и 11 октября пройдет II Саратовский экономический форум «Движение только вперёд», где, кроме всего, будут обсуждаться перспективы для АПК региона и экономики в целом.

«Уверен, форум откроет возможности для решения задач, которые мы сегодня поставили, во благо Саратовской области», – заявил Валерий Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU