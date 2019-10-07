Саратовские учителя уезжают в другие регионы

СЕГОДНЯ 20:07 2019-10-07T20:16:26+03:00

Больше трети всех уволившихся из школ педагогов уезжают работать в другие регионы

Изменить размер текста: A A

Из 849 учителей, которые по разным причинам выбыли к началу 2019 года из школ области, около 35% уехали работать в другие регионы страны. Об этом заявил 7 октября на заседании трёхсторонней комиссии Саратовской области по регулированию трудовых отношений председатель региональной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Николай Тимофеев.

На замену уехавшим пришли 537 педагогов, и с учетом уже бывшего ранее дефицита кадров, появилось 410 учительских вакансий в школах региона.

Тимофеев предрек «кадровый коллапс» в случае, если ситуация с системой оплаты труда преподавателей не будет исправлена. Не всех устраивает оплата по количеству учеников и часов, многие хотят окладную систему.

Этот вопрос касается оплаты труда во всех бюджетных организациях, отметили на заседании. Зарплата работников бюджетной сферы не индексировалась уже несколько лет, а повышение ее происходило только за счет увеличения нагрузки на работников, которые работают на 1,5-2 ставки.

Губернатор со своей стороны назвал повышение оплаты труда бюджетников приоритетом в совместной работе — это треть работающих в Саратовской области.

Как подчеркнул Валерий Радаев, с этого октября регион взял на себя повышенные обязательства — производить расчет, исходя не из среднего дохода от трудовой деятельности (24 тыс. 530 рублей), а из средней зарплаты по экономике региона (28,1 тыс. рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU