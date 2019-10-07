Более 2 тыс. многоквартирных домов в Саратове остаются без отопления

СЕГОДНЯ 18:33 2019-10-07T19:23:58+03:00

Еще шесть объектов соцсферы до сих пор не получили тепло

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В мэрии Саратова сообщили, что по данным на 15:00 понедельника, 7 октября, к теплоснабжению подключено 583 объекта социальной сферы из 589. Это 99% от общего количества, однако еще шесть объектов остаются без тепла из-за продолжающихся ремонтных работ.

Отопление подается в 2 503 многоквартирных дома (58,8%). Жители более 2 тыс. домов пока не получили тепло.

Напомним, отопительный сезон в Саратове начался 25 сентября. По области он стартовал 23 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU