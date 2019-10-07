ГИБДД два дня будет проверять общественный транспорт Саратова
Особое внимание уделят документам водителей и предрейсовым медосмотрам
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В Саратове стартовала операция «Перевозчик».
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, акция направлена на профилактику аварийности с участием автомобилей такси, а также грузовиков и общественного транспорта.
«Перевозчик» пройдет с 7 по 8 октября. Особое внимание будет уделено законности перевозок пассажиров, наличию у водителей документов, предрейсовым медосмотрам, наличию и исправности тахографов и т. д.
ИСТОЧНИК KP.RU