ГИБДД два дня будет проверять общественный транспорт Саратова

СЕГОДНЯ 16:16 2019-10-07T16:35:51+03:00

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В Саратове стартовала операция «Перевозчик».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, акция направлена на профилактику аварийности с участием автомобилей такси, а также грузовиков и общественного транспорта.

«Перевозчик» пройдет с 7 по 8 октября. Особое внимание будет уделено законности перевозок пассажиров, наличию у водителей документов, предрейсовым медосмотрам, наличию и исправности тахографов и т. д.

ИСТОЧНИК KP.RU