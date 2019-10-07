Прокуратура уличила «Т Плюс» в отсутствии тепла в 50 домах Ленинского района
Материалы проверки направлены в ГЖИ
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В Ленинском районе Саратова прокуратура уличила филиал «Т Плюс» в нарушении жилищного законодательства.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, речь идет о задержке подачи отопления.
По данным прокуратуры, на 4 октября тепло не поступает в более чем 50 многоквартирных домов района на улицах Малая Елшанская, Ипподромная, Чемодурова и других. Причиной названо «отсутствие технической возможности».
По итогам проверки прокуратура направила в ГЖИ административные материалы в отношении начальника участка.
ИСТОЧНИК KP.RU