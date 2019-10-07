2019-10-07T16:28:02+03:00
Общество

Центр Саратова проведет сутки без воды

Подключают новые коммуникации
Дарья Вострикова
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В Саратове с 9:00 8 октября до 8:00 9 октября отключат холодную воду.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения связаны с работами на коммуникациях.

В зону отключения попали: Большая Казачья от Вольской до Рахова, в том числе дома №№41, 43, 43а, 43/45, 45, 47, 52, 54, 56, 68, 80, 86, Большая Горная от Вольской до Рахова, Бахметьевская от Горького до Рахова, Белоглинская, Вольская от Белоглинской до Московской, Вольский переулок, дом №15 корпуса 1 и 2, Гоголя от Вольской до Рахова, Гоголя, 42, Дзержинского, дома №№35/37, 43, Зарубина от Чапаева до Рахова, Зарубина, дома №№53/57, 125/137, 143/147, Заулошнова, дома №№3, 5, Ильинская площадь, дома №№1, 1/6, 3, 4, 7, Киселева от Вольской до Рахова, Кутякова от Горького до Рахова, Горького, дома №№1, 6, 13, Мичурина, дом №47/41, Мирный переулок, дом №25, Московская от Горького до Рахова, Московская, дома №№85, 90, 96, 97, 97а, 101, 103, 105, 107, 111, 115, 117, 117а, 119/123, 120, 129/135, 132, 134/146, площадь Кирова, дом №8, Посадского от Вольской до Хвалынской, проспект Кирова, дома №№27, 29, 31, 39, 41, 43, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 81, Провиантская, дом №22, Розы Люксембург, дом №3а, Рабочая, дома №№32, 41/43, 59, 61, 62/68, 67, 85, Радищева, дома №№7/9, 11, Рахова, дома №№42, 58/60, 124, 136, 162/164; Рахова от Киселева до Большой Казачьей, Сакко и Ванцетти, дома №№54/60, 55, 57, 61, Советская, дома №№25а, 25, 27, 44, 46, 49, 60, 61, Соколовая, Хвалынская (жилые дома ООО УК «Авангард»), дом №6, Шевченко, дома №№8а, 17/25, 18, 24, 26, 28, 38/48, 50, 67, Ульяновская, дома №№25, 27/35, 32/34, 37/41, 42, Чапаева от Соколовой до Большой Казачьей, Чапаева, дома №№1/5, 6а, 7, 9, 9а, 11а, 14/26, 19/27, 32/36, 38/40, 47, 47/48, 48/47, 52, 54, 56, 56е, 59, 60, 61, 63/81, 67а, 68, 68/70, 69, 72/74, 73, 73/111, 74, 82, 84, 86, 99/109, 106, 108, 119/206,136, 138, 138/242, Челюскинцев от Вольской до Чапаева, Челюскинцев, дома №№48, 65, 67, 71, 72, 79, 81, 85/3, 131, 133, 137, 144, 151/161, 173, Шелковичная, дома №№11/15, 17, 25.

Также водоснабжение отключат в частных домах на границах улиц Дзержинского, Вольская, Кирова и Горького, ТСЖ-2 Фрунзенского района в границах улиц Сакко и Ванцетти, Чапаева, Большая Казачья, Вольская.

Подвоз воды осуществляется по заявкам районных администраций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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