2019-10-07T16:16:37+03:00
Общество

Регоператор выявил факты нелегального вывоза ТКО

Екатерина Семенова
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Специалисты Регионального оператора выявляют факты нелегального вывоза твердых коммунальных отходов в зоне деятельности 1. Зачастую к ним причастны мусоровывозящие компании, которые не являются подрядчиком Регоператора и своей деятельностью фактически нарушают территориальную схему.

С начала работы Регоператора выявлено семь мусоровывозящих компаний, регулярно оказывающих услуги в нарушение территориальной схемы. Пользователями их услуг являлись различные индивидуальные предприниматели, коммерческие структуры, в ряде случаев — бюджетные учреждения. По данным фактам в надзорные и правоохранительные органы направлено более 100 заявлений и уведомлений. В результате большинство потребителей после раскрытия действовавших нелегальных схем заключили официальный договор с Регоператором на обращение с ТКО.

Установить перевозчика также помогают сами юридические лица и предприниматели. В письменных отказах заключать договор на легальное обращение с ТКО они указывают сведения, содержащие названия мусоровывозящих компаний, чьими услугами они пользуются. Чаще всего указываются ООО «Экопром» и ООО «Автопилот-СВ». Договоры на их услуги составляются таким образом, чтобы по формальным признакам вывозящая компания смогла избежать ответственности за нарушение территориальной схемы. Для привлечения таких компаний к ответственности инспекторская служба Регоператора делает фото- и видеофиксацию фактов незаконного вывоза ТКО.

Кроме того, выявляются новые способы побуждения потребителей заключать договоры с мусоровывозящими компаниями в нарушение территориальной схемы и действующего законодательства. Например, со стороны ООО «Автопилот-СВ» выявлена контекстная реклама с упоминанием, что компания является региональным оператором по обращению с ТКО на территории Саратова и области, что является заведомо ложной информацией. По правилам сервисов, информацию для контекстной рекламы вносит ее создатель, таким образом случайной и ошибочной подстановки текста быть не может. Единственным Региональным оператором на территории Саратовской области на основании конкурсных процедур и заключенного соглашения является АО «Управление отходами». Более того, ООО «Автопилот-СВ» не является подрядчиком Регоператора и не имеет право заниматься вывозом ТКО в зоне его работы.

- К сожалению, недобросовестные мусоровывозящие компании в погоне за выгодой готовы использовать любые способы привлечения клиентов, включая введение их в заблуждение. Данные компании теоретически могли бы стать субподрядчиками, но их услуги не используются ввиду несоответствия техники предъявляемым требованиям со стороны Регоператора. Зачастую это либо некачественные мусоровозы, либо отсутствие системы слежения за передвижениями техники. Пользование услугами таких компаний не освобождает потребителей от ответственности. Все факты выявленных нарушений всегда передаются в надзорные органы, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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