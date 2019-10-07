2019-10-07T15:34:55+03:00
Общество

Саратовская биатлонистка взяла три медали всероссийских соревнований

Состязания еще не закончились
Дарья Вострикова
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В Ленинградской области с 4 по 7 октября проходят всероссийские соревнования по летнему биатлону на призы олимпийского чемпиона Дмитрия Малышко.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта региона, саратовская спортсменка Александра Шуваева в первый день состязаний стала лучшей в роллер-гонке на дистанции 2,1 км с двумя огневыми рубежами среди девушек возраста 11-12 лет.

Во второй день соревнований Александра взяла серебро в спринт-кроссе на дистанции 800 метров с двумя огневыми рубежами. Участие в смешанной эстафете принесло ей второе место в составе сборной команды Саратова, Москвы, Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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