2019-10-07T15:48:02+03:00
Общество

Панков: Рейтинг ЕР в Саратовской области вырос за пять месяцев на 9%

Депутат Госдумы призвал не путать семейственность с профессионализмом
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Панков: Рейтинг ЕР в Саратовской области вырос за пять месяцев на 9%.

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- Не надо путать принципы семейственности и профессионализма. Если человек вырос сам как профессионал, это одно, если его пристроили просто на руководящую должность влиятельные родственники — это совсем другое, — заметил Панков, отвечая на вопрос о семейных кланах в саратовской политике и экономике.

- Это все наносило серьезный ущерб репутации партии, мы начали это пресекать, — сказал Панков.

Он привел ряд примеров. В Энгельсе главврач больницы имел частный гемодиализный центр на территории своей больницы. Пациент не знает, что он идет в частную клинику и деньги государства утекают в чей-то карман.

У ректора саратовского вуза жена и дочь работают в сфере образования и контроля над ним. Мать возглавляет лицей и дает своей дочери бесплатно частный детский сад.

- Но мы поднимаем проблемы не конкретного ректора или чиновника или врача. Мы общую проблему поднимаем.

Вот когда каждый из руководителей в образовании, строительстве, медицине поймет, что задача в другом — создавать комфорт для людей… Если нам говорят — заслуженно вы, единороссы, виноваты — мы принимаем эти упреки и принимаем меры. Повторю, не с богатыми мы боремся, а хотим, чтобы деньги не воровали, — заявил Николай Панков.

Он напомнил, что с сентября 2018 по апрель 2019 года рейтинг ЕР в Саратовской области составлял 26% — ниже среднероссийских 29%. Сейчас, на 2 октября, рейтинг партии в Саратовской области — 35%, когда по стране в среднем 31%.

- Мы стали открыто поднимать острые темы, и люди это видят, что их интересы отстаивают, а не конкретных фамилий. Наши оппоненты про это молчат. Потому что они сами пользуются этими связями, и в нашу сторону пошла сразу критика, — считает Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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