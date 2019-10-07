В Энгельсе женщина написала заявление об изнасиловании, чтобы усмирить ревность мужа
Он отказывался верить, что жена ему не изменяла
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В Энгельсе Саратовской области женщину будут судить за ложный донос об изнасиловании.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, гражданка написала заявление в полицию, что дома над ней надругались неизвестные.
По словам женщины, преступление было совершено 25 июля. Однако проверка опровергла это. Оказалось, что муж гражданки патологически ревнив и подозревает супругу в измене. Не сумев доказать свою невиновность, женщина решила свалить все на неведомых насильников.
Теперь в отношении нее возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU