Саратовским филателистам предлагают поставит штемпель Международной недели письма

СЕГОДНЯ 15:03 2019-10-07T15:21:21+03:00

Она продлится с 7 по 13 октября

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В Саратовском главпочтамте началась Международная неделя письма.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФПС региона, она отмечается с 7 по 13 октября.

В честь праздника семь дней будет проходить спецгашение отправлений штемпелем «Международная неделя письма». На нем изображен почтовый голубь.

Поставить печать можно в окне №5 Саратовского главпочтамта на Чапаева, 80.

ИСТОЧНИК KP.RU