Саратовским филателистам предлагают поставит штемпель Международной недели письма
Она продлится с 7 по 13 октября
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В Саратовском главпочтамте началась Международная неделя письма.
Как сообщили «КП-Саратов» в УФПС региона, она отмечается с 7 по 13 октября.
В честь праздника семь дней будет проходить спецгашение отправлений штемпелем «Международная неделя письма». На нем изображен почтовый голубь.
Поставить печать можно в окне №5 Саратовского главпочтамта на Чапаева, 80.
ИСТОЧНИК KP.RU