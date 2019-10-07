Курсантов Краснокутского летного училища кормили неправильно

СЕГОДНЯ 14:57 2019-10-07T15:19:00+03:00

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Ершовской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения требований законодательства Российской Федерации в образовательных учреждениях — ЧОУ «Лицей-интернат №5 ОАО «РЖД» и Краснокутском летном училище гражданской авиации имени И. Ф. Васина.

Проверка прокуратуры в Краснокутском летном училище гражданской авиации обнаружила нарушения при организации питания учащихся. По данным транспортного прокурора, готовая продукция и сырье хранились в одном холодильнике, на посуде не было маркировки, технология ее мытья не соблюдалась, продукты хранились в неположенных местах.

В ЧОУ «Лицей-интернат №5 ОАО «РЖД», прокурорская проверка обнаружила, положение о взысканиях не содержит запрета на применение их к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья — с задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости. Руководителям образовательных учреждений внесены представления.

ИСТОЧНИК KP.RU