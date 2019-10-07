Чиновники в Саратове забрали у уличных торговцев 7 кг сала и 60 яиц
В Саратове специалисты Управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Саратова, городского УМВД и Управления ветеринарии провели рейд по незаконной уличной торговле.
- На улице Чехова, 1 и 2 отпускали колбасу, мясо, молочную продукцию и продукцию птицеводства. В отношении продавцов выписаны административные протоколы за нарушение ветеринарно-санитарных правил, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
Также у торговцев изъяли 21,7 кг молочной продукции, 12 кг колбасных изделий, 7,1 кг сала свинины и 60 штук перепелиных яиц.
В администрации города отметили, что жители могут сообщать о фактах несанкционированной уличной торговли по телефонам: (8452) 74-86-31, (8452) 27-84-65.
ИСТОЧНИК KP.RU