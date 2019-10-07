Панков прокомментировал отставку Владимира Писарюка

СЕГОДНЯ 14:39 2019-10-07T15:15:13+03:00

Он не связывает это с политической борьбой

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Депутат Государственной думы России Николай Панков сегодня, 7 октября, дал пресс-конференцию. Он ответил на несколько актуальных вопросов.

В частности, журналистов интересовала ситуация с отставкой главы регионального избиркома Владимира Писарюка.

- Ни с какой политической и внутрипартийной борьбой это не связано. Он мне сам сказал, что планирует перейти на другую работу. Есть заявление об уходе и решение принимает ЦИК, — отметил Николай Панков.

Напомним, СМИ ранее связывали отставку Писарюка со скандалами с участием ректора СГЮА Сергея Суровова.

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ИСТОЧНИК KP.RU