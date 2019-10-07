В кафе «Терек» посетителям угрожала опасность пожара
В Калининском районе Саратовской области прокуратура обнаружила нарушения пожарных требований в кафе «Терек».
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, оказалось, что с работниками не проведен пожарный инструктаж, не разработаны специальные программы по безопасности, не проверяют знания персонала о действиях в экстренных ситуациях и т. д.
Кроме того, в кафе нет пожарного щита, отсутствуют указатели пожарной опасности.
В связи с этим руководству «Терека» были внесены представления. Сейчас нарушения устранены.
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ИСТОЧНИК KP.RU