В кафе «Терек» посетителям угрожала опасность пожара

СЕГОДНЯ 14:32 2019-10-07T15:13:31+03:00

Нарушения были устранены после проверки прокуратуры

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В Калининском районе Саратовской области прокуратура обнаружила нарушения пожарных требований в кафе «Терек».

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, оказалось, что с работниками не проведен пожарный инструктаж, не разработаны специальные программы по безопасности, не проверяют знания персонала о действиях в экстренных ситуациях и т. д.

Кроме того, в кафе нет пожарного щита, отсутствуют указатели пожарной опасности.

В связи с этим руководству «Терека» были внесены представления. Сейчас нарушения устранены.

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ИСТОЧНИК KP.RU