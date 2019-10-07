В Саратовской области 1 641 человек заболел мышиной лихорадкой

СЕГОДНЯ 14:28 2019-10-07T15:12:13+03:00

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В Саратовской области, по состоянию на 7 октября, у 1 641 человека подтвержден диагноз «геморрагическая лихорадка с почечным синдромом».

Об этом «КП-Саратов» рассказала сотрудник пресс-службы регионального министерства здравоохранения Ирина Шварцкопф.

Так, по сравнению с данными на 1 октября, ГЛПС заболели еще 22 человека, но по сравнению с маем, в больницы стало поступать в десять раз меньше людей.

С подозрением на лихорадку неясной этиологии в медицинских учреждениях остаются 99 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU