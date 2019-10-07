В Саратовской области перестали продавать опасный препарат для беременных

СЕГОДНЯ 13:49 2019-10-07T14:09:07+03:00

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В Саратовской области снят с производства «Мастисан» (серия 193210119, срок годности до 01.2021 и серия 194130219, срок годности до 02.2021) производства ООО «Нита-Фарм» Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в Россельхознадзоре по Саратовской области, в лекарстве для беременных коров непорядок с массовой долей стрептомицина сульфата.

Препарат сняли с производства, а жителей просят сообщать об его обнаружении по телефону 41-37-26; 41-39-41 или на электронный адрес: rsn-vetnadzor@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU