Саратовская прокуратура выявила 51 конфликт интересов

СЕГОДНЯ 13:43 2019-10-07T13:54:32+03:00

Данные зарегистрированы за девять месяцев

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Прокуратура Саратовской области за период с января по сентябрь 2019 года выявила 51 случай конфликта интересов.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выявлены нарушения норм антикоррупционного законодательства в сферах закупок, образования, предоставлении денежных выплат себе и родственникам и иных сферах.

Выяснилось, что в Алгае судебный пристав прекращал исполнительные производства в отношении своих близких и членов семьи. Глава Балтайского района получил представление за рассмотрение в составе единой комиссии заявок организации, которой руководила его мать.

Работа продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU