Саратовская прокуратура выявила 51 конфликт интересов
Прокуратура Саратовской области за период с января по сентябрь 2019 года выявила 51 случай конфликта интересов.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выявлены нарушения норм антикоррупционного законодательства в сферах закупок, образования, предоставлении денежных выплат себе и родственникам и иных сферах.
Выяснилось, что в Алгае судебный пристав прекращал исполнительные производства в отношении своих близких и членов семьи. Глава Балтайского района получил представление за рассмотрение в составе единой комиссии заявок организации, которой руководила его мать.
Работа продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU