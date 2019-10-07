Панков прокомментировал обыски у Писного

СЕГОДНЯ 13:53 2019-10-07T13:53:30+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков сегодня провел в Саратове пресс-конференцию.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», депутату был задан вопрос о проверках у депутата облдумы Леонида Писного.

- Это не первый раз, когда прокуратура возбуждается по его хозяйственным делам, — отметил депутат.

Он считает, что нельзя и незаконно политически воздействовать и мешать следствию, если кто-то действительно нарушил закон.

Кроме того, он отметил, что если «там беспредел» и действия следствия не в рамках закона, то плечо, конечно подставят.

- Как это было с Епифановой, которую по всем СМИ обсудили, чуть не «маски-шоу» показали, когда ее задерживали. А прошло 2,5 года и нет ничего, суд говорит — слабая доказательная база, — напомним он про случай с Мариной Епифановой, бывшим министром образования, которую заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями, однако впоследствии не было найдено в ее действиях состава преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU