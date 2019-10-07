2019-10-07T14:21:51+03:00
Происшествия

Под Саратовом парень обиделся и отобрал у друга детства телефон

Юноша признал свою вину
Дарья Вострикова
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Расследование уголовного дела в отношении 17-летнего юноши за грабеж завершено.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 17-летние друзья детства из села Александровка Саратовского района 15 ноября 2018 года ехали из областного центра домой. Между ними был неразрешенный вопрос, из-за чего один из парней выхватил у приятеля зазвонивший телефон, а потом избил и заставил написать расписку о добровольной передаче мобильника. Такие действия были ответом на требования вернуть гаджет.

Злоумышленник скрылся, а мама потерпевшего сообщила в полицию. Несовершеннолетнего поймали, он признался.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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