В Саратове УК грозит 300 тыс. рублей штрафа за оставшийся без крыши дом

СЕГОДНЯ 13:05 2019-10-07T13:51:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе Саратова 4 октября дом №4 на 3-м Студеном проезде остался без крыши.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГЖИ по Саратовской области, рухнули потолочные перекрытия на четвертом этаже одной из квартир.

Жилищный инспектор посетил место ЧП. Здание обслуживает ООО «Прогресс», которое ожидает административный протокол, лишение лицензионных требований и штраф до 300 тыс. рублей.

Сейчас компания чинит крышу дома.

ИСТОЧНИК KP.RU