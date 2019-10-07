В Саратове УК грозит 300 тыс. рублей штрафа за оставшийся без крыши дом
В здании упали перекрытия
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В Ленинском районе Саратова 4 октября дом №4 на 3-м Студеном проезде остался без крыши.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГЖИ по Саратовской области, рухнули потолочные перекрытия на четвертом этаже одной из квартир.
Жилищный инспектор посетил место ЧП. Здание обслуживает ООО «Прогресс», которое ожидает административный протокол, лишение лицензионных требований и штраф до 300 тыс. рублей.
Сейчас компания чинит крышу дома.
ИСТОЧНИК KP.RU