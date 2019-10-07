Прокуратура проверит ДТП с саратовскими туристами под Нижним Новгородом
Будут проверено соответствие автопарка нормативам
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В Саратовской области прокуратура проводит проверку ДТП в Нижегородской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, авария произошла 6 октября.
Напомним, на трассе перевернулся автобус с саратовскими туристами. Пострадали около 20 человек, которые направлялись в Болдинский заповедник.
- Будет проверена вся документация организации, а также соответствие технического состояния автобусного парка нормативам, — отметили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU