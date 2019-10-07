Прокуратура проверит ДТП с саратовскими туристами под Нижним Новгородом

СЕГОДНЯ 12:54 2019-10-07T13:50:18+03:00

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В Саратовской области прокуратура проводит проверку ДТП в Нижегородской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, авария произошла 6 октября.

Напомним, на трассе перевернулся автобус с саратовскими туристами. Пострадали около 20 человек, которые направлялись в Болдинский заповедник.

- Будет проверена вся документация организации, а также соответствие технического состояния автобусного парка нормативам, — отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU