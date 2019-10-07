Из-за аварии в центре Саратова перестали ходить трамваи №№3, 9, 10 и 11
Движение трамваев прервано в 13:25 вблизи улицы Рахова
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В Саратове сегодня днем, 7 октября, перестали ходить трамваи №№3, 9, 10 и 11. Причина этого — ДТП.
- Движение прервано в 13:25 вблизи улицы Рахова, — сообщили в профильной группе городского электротранспорта в соцсети «ВКонтакте».
Теперь «тройки» идут от 6-й Дачной с увеличенным интервалом, а в обратную сторону — не ходят.
Трамваи №№9 и 10 от своих конечных в Октябрьском и Заводском районах следуют только до Детского парка, а «одиннадцатые» от 6-го квартала идут до улицы Осипова.
ИСТОЧНИК KP.RU