В Саратовской области обнаружили некачественную вакцину
Препарат убрали из продажи
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В Саратовской области обнаружили некачественный препарат «Вакцина для профилактики и терапии трихофитоза крупного рогатого скота живая сухая «ЛТФ-130»» (серия 21, срок годности до 10.2020) производства ФКП «Ставропольская биофабрика».
Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора по Саратовской области, препарат не соответствует требованиям по показателю «общая концентрация микроконидий в 1,0 см3 разведенной вакцины, млн».
Лекарство убрали с прилавков, граждан просят сообщать при обнаружении его в продаже.
ИСТОЧНИК KP.RU