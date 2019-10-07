В Саратовской области обнаружили некачественную вакцину

СЕГОДНЯ 12:36 2019-10-07T12:36:02+03:00

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В Саратовской области обнаружили некачественный препарат «Вакцина для профилактики и терапии трихофитоза крупного рогатого скота живая сухая «ЛТФ-130»» (серия 21, срок годности до 10.2020) производства ФКП «Ставропольская биофабрика».

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора по Саратовской области, препарат не соответствует требованиям по показателю «общая концентрация микроконидий в 1,0 см3 разведенной вакцины, млн».

Лекарство убрали с прилавков, граждан просят сообщать при обнаружении его в продаже.

ИСТОЧНИК KP.RU