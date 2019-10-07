В Саратове отремонтируют две библиотеки

СЕГОДНЯ 12:16 2019-10-07T12:56:23+03:00

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В Саратове в рамках реализации национального проекта «Культура» отремонтируют библиотеки №№37 и 9 на улице Чехова, 2 в Ленинском районе города и на Аткарской, 12/14 в Октябрьском районе соответственно.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, изменится не только внешний вид, но и структура обслуживания благодаря информационным технологиям.

К ноябрю 2019 года учреждения станут библиотеками нового поколения с информационно-культурными пространствами, появятся новые книги, электронная и аудиовизуальная продукция.

ИСТОЧНИК KP.RU