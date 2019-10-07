В Саратовской области появится итальянский фундук

СЕГОДНЯ 12:06 2019-10-07T12:10:33+03:00

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В Саратовской области появятся семена фундука из-за рубежа.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора по Саратовской области, с 30 сентября ООО «Паласа» из Республики Дагестан разрешили ввезти свыше 55 тыс. штук продукции из итальянского питомника Vivai F.LLI Zanzi di C.Zanzi&C. S.s. Societa Agricola (Via del Gorgo n. 137 — Loc. Gorgo, 44124 Fossanova S. Marco (Ferrara), Italy).

Решение о ввозе каждой партии будут принимать по результатам лабораторной экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU