В Саратовской области появится итальянский фундук
Семена привезет дагестанская фирма
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В Саратовской области появятся семена фундука из-за рубежа.
Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора по Саратовской области, с 30 сентября ООО «Паласа» из Республики Дагестан разрешили ввезти свыше 55 тыс. штук продукции из итальянского питомника Vivai F.LLI Zanzi di C.Zanzi&C. S.s. Societa Agricola (Via del Gorgo n. 137 — Loc. Gorgo, 44124 Fossanova S. Marco (Ferrara), Italy).
Решение о ввозе каждой партии будут принимать по результатам лабораторной экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU