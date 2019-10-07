В Саратове мать задолжала сыну 25 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 12:03 2019-10-07T12:09:16+03:00

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Суд признал 36-летнюю женщину виновной в неуплате алиментов без уважительных причин.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, по решению суда женщина должна обеспечивать своего сына, однако она не давала денег и даже не пыталась исправиться, например, устроиться на работу.

За долг в 25 тыс. рублей ее обязали провести полгода на исправительных работах и отдавать 10% от своей зарплаты государству.

ИСТОЧНИК KP.RU