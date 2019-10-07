Саратовцу отказались смягчать срок за очередной нетрезвый вояж
Мужчина любил ездить подшофе
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Волжский районный суд 24 июля признал 33-летнего саратовца виновным в нетрезвой езде.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 26 февраля мужчина, которого ранее привлекали к ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, сел пьяным за руль автомобиля.
Ему назначили 300 часов обязательных работ и лишили прав на три года. Нарушитель посчитал наказание слишком суровым и попытался обжаловать приговор, однако решение суда осталось неизменным.
ИСТОЧНИК KP.RU