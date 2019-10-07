В Воскресенском районе ликвидируют незаконную стройку
Заняты земли Усовского лесничества
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Прокуратура Воскресенского района в ходе проверки по обращению главного лесничего Усовского лесничества выявила, что эти земли заняты незаконно.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, гражданин устроил там стройку, хотя прав и документов на это у него не было.
Прокурор района направил в суд иск о демонтаже объектов на землях лесничества. Эти требования удовлетворены.
ИСТОЧНИК KP.RU