Саратовцы выиграли Кубок России по ловле рыбы спиннингом с лодок
Охотились на щук, судаков и окуней
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Команда Саратовской области стала победителем Кубка России по ловле рыбы спиннингом с лодок, который состоялся в их регионе.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта области, результаты огласили 6 октября.
В состязаниях приняли участие 19 команд из 13 регионов страны, в каждой из которых было по четыре человека.
В личном зачете золото взяли Алексей Денисенко и Сергей Курдюмов, на втором месте Константин Шипов и Денис Бочкарев — из другой команды, но того же региона.
ИСТОЧНИК KP.RU