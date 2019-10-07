Саратовцы выиграли Кубок России по ловле рыбы спиннингом с лодок

СЕГОДНЯ 10:59 2019-10-07T11:09:44+03:00

Охотились на щук, судаков и окуней

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Команда Саратовской области стала победителем Кубка России по ловле рыбы спиннингом с лодок, который состоялся в их регионе.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта области, результаты огласили 6 октября.

В состязаниях приняли участие 19 команд из 13 регионов страны, в каждой из которых было по четыре человека.

В личном зачете золото взяли Алексей Денисенко и Сергей Курдюмов, на втором месте Константин Шипов и Денис Бочкарев — из другой команды, но того же региона.

ИСТОЧНИК KP.RU