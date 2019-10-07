2019-10-07T11:09:21+03:00
Происшествия

На проспекте 50 лет Октября несколько авто провалились в яму и пробили колеса

Ямы скрыты под водой из-за ливня [фото]
Екатерина Семенова
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..Фото: Антон Угольков
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Саратовских автомобилистов просят быть осторожнее на дорогах.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, из-за сильного ливня многие ямы оказались скрыты водой. Это влечет за собой опасность провалиться.

. Фото: Антон Угольков

.Фото: Антон Угольков

Так, на проспекте 50 лет Октября, 61, в районе поворота на Вишневую, сегодня, 7 октября, колеса пробили уже несколько машин. Работники близлежащего магазина заметили, что такое происходит постоянно.

. Фото: Антон Угольков

.Фото: Антон Угольков

ИСТОЧНИК KP.RU

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