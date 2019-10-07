В Энгельсе пес не дал сбежать грабителю с чужим телефоном

СЕГОДНЯ 10:41 2019-10-07T10:50:13+03:00

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В Энгельсе на «Мясокомбинате» 6 октября, около 17:00, гуляли двое 16-летних парней со своим 18-летним другом.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, друзья поссорились, после чего старший приятель попросил у одного из младших телефон якобы для звонка.

Тот выполнил просьбу, друг связался с нужным абонентом и бросился наутек.

Приятели принялись бежать за ним, но догнать грабителя у них не получалось. Преступник забежал на территорию одного из домов, где его настиг дворовый пес. Животное задержало незваного гостя, что помогло приятелям догнать злоумышленника.

Ребята поймали юношу и передали его местному участковому.

Выяснилось, что парень не раз «сидел», в том числе и за грабеж. Его задержали и завели очередное уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU