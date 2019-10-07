На улице Аркадака парень подкараулил и растлил ребенка
В Аркадаке Саратовской области вынесен приговор 20-летнему мужчине, которого признали виновным в изнасиловании ребенка.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, жертвой стала девятилетняя девочка.
27 мая ребенок пошла к своей тете в дом по-соседству, чтобы отнести ей рассаду. Она встретила живущего поблизости 20-летнего парня. Он преследовал ребенка, а когда вокруг никого не оказалось, совершил насильственные действия сексуального характера.
Злоумышленника спугнула местная жительница, и он скрылся. Впоследствии он был задержан и признал вину.
Суд отправил его на 12 лет в колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU