Саратовская область взяла серебро окружного слета поисковых отрядов ПФО

СЕГОДНЯ 09:53 2019-10-07T10:23:22+03:00

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В Кирове с 3 по 5 октября делегация Саратовской области в количестве 19 человек приняла участие в окружном слете поисковых отрядов Приволжского федерального округа.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта области, участники показывали навыки ориентирования на местности, ведения архивно-поисковой работы, оказание первой медицинской помощи, прошли поисковую и военно-историческую викторины, а также круглый стол по вопросам развития этого движения.

Команда Саратовской области взяла первое место за успехи в оказании первой помощи, в номинации «Воспитанник» среди мужчин в возрасте от 21 до 30 лет наградили бойца отряда «Набат» Александра Давыдкина, в номинации «Вместе» команда региона стала лучшей.

В общекомандном зачете регион взял серебро, уступив Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU