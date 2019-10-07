Осталась неделя до перехода Саратовской области на цифровое телевещание

СЕГОДНЯ 09:32 2019-10-07T09:33:29+03:00

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В Саратовской области через неделю, 14 октября, прекратится аналоговое телерадиовещание и начнется цифровое.

- Главным преимуществом «цифры» является качественная картинка и возможность приема 20 телеканалов и трех радиоканалов без абонентской платы, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона.

Чтобы принимать цифровой сигнал, нужна специальная приставка. Современные телевизоры могут работать и без нее.

- На данный момент 98,4% жителей Саратовской области проживают в зоне покрытия наземным цифровым эфирным телевидением. 1,6% населения находится в «белых зонах» — территориях, где прием цифрового сигнала возможен только с помощью спутникового оборудования, — отметили в Минпроме.

По вопросам о переходе на цифровое вещание можно обратиться на горячую линию по телефонам 8-927-229-71-89 или 8-800-220-20-02.

ИСТОЧНИК KP.RU