Осталась неделя до перехода Саратовской области на цифровое телевещание
В Саратовской области через неделю, 14 октября, прекратится аналоговое телерадиовещание и начнется цифровое.
- Главным преимуществом «цифры» является качественная картинка и возможность приема 20 телеканалов и трех радиоканалов без абонентской платы, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона.
Чтобы принимать цифровой сигнал, нужна специальная приставка. Современные телевизоры могут работать и без нее.
- На данный момент 98,4% жителей Саратовской области проживают в зоне покрытия наземным цифровым эфирным телевидением. 1,6% населения находится в «белых зонах» — территориях, где прием цифрового сигнала возможен только с помощью спутникового оборудования, — отметили в Минпроме.
По вопросам о переходе на цифровое вещание можно обратиться на горячую линию по телефонам 8-927-229-71-89 или 8-800-220-20-02.
ИСТОЧНИК KP.RU