В Балашове мужчина украл у матери своего собутыльника 22 тыс. рублей
Деньги он потратил на себя
Изменить размер текста:
В отдел полиции Балашовского района 4 октября пришел 64-летний мужчина.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, он в этот же день пил со своими друзьями рецидивистами в возрасте 34 и 35 лет в селе Котоврас.
После застолья его мать обнаружила, что у нее пропали 22 тыс. рублей.
Преступником оказался старший из друзей, признанием он подтвердил этот факт.
На мужчину завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU