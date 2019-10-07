В Балашове мужчина украл у матери своего собутыльника 22 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 09:16 2019-10-07T09:42:52+03:00

Деньги он потратил на себя

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В отдел полиции Балашовского района 4 октября пришел 64-летний мужчина.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, он в этот же день пил со своими друзьями рецидивистами в возрасте 34 и 35 лет в селе Котоврас.

После застолья его мать обнаружила, что у нее пропали 22 тыс. рублей.

Преступником оказался старший из друзей, признанием он подтвердил этот факт.

На мужчину завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU