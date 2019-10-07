Фото спуска к Волге победило в конкурсе депутата Госдумы
В Саратовской области подвели итоги флешмоба, объявленного депутатом Госдумы Николаем Панковым.
На своей странице в Instagram он предложил подписчикам выкладывать фото или видео с самыми яркими событиями и красивыми ландшафтами, сопровождая это хэштегом #параслов64.
Три работы набрали больше всего голосов.
Первое место заняла фотография спуска к Волге в поселке Рыбное, сделанная Екатериной Кобловой.
- Наша Волга — самая главная достопримечательность области, она красива всегда, — уверена автор снимка.
Второе место досталось Ярославу Якименко из Саратова, который сделал фотографию на Тинь-Зине.
Третье место завоевали фото жительницы Балакова Елизаветы Пилипенко.
ИСТОЧНИК KP.RU