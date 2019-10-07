Фото спуска к Волге победило в конкурсе депутата Госдумы

СЕГОДНЯ 09:11 2019-10-07T09:37:28+03:00

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В Саратовской области подвели итоги флешмоба, объявленного депутатом Госдумы Николаем Панковым.

На своей странице в Instagram он предложил подписчикам выкладывать фото или видео с самыми яркими событиями и красивыми ландшафтами, сопровождая это хэштегом #параслов64.

Три работы набрали больше всего голосов.

Первое место заняла фотография спуска к Волге в поселке Рыбное, сделанная Екатериной Кобловой.

- Наша Волга — самая главная достопримечательность области, она красива всегда, — уверена автор снимка.

Второе место досталось Ярославу Якименко из Саратова, который сделал фотографию на Тинь-Зине.

Третье место завоевали фото жительницы Балакова Елизаветы Пилипенко.

ИСТОЧНИК KP.RU