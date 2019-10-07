В Саратове женщина заподозрила экс-сожителя в краже ноутбука и планшета
В Саратове полиция раскрыла кражу техники их дома по 3-му проезду Муленкова.
- С заявлением 34-летняя женщина обратилась вечером 27 сентября и рассказала, что в течение дня бывший сожитель свободно вынес из ее квартиры планшет DEXP за 1 тыс. рублей и ноутбук HP за 15 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Правоохранители возбудили уголовное дело и по подозрению в краже задержали 29-летнего безработного и ранее не судимого мужчину.
Гражданин признался в преступлении. У него смогли изъять только планшет, а ноутбук он успел продать в районе Сенного рынка.
После этого злоумышленника отправили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU