С управляющих компаний в пользу ООО «КВС» взыскано более 8 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:54 2019-10-07T08:54:06+03:00

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ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» ведет регулярную работу по снижению дебиторской задолженности как в досудебном, так и в судебном порядке. Компания обратилась в Арбитражный суд Саратовской области с исковыми заявлениями о взыскании задолженности за коммунальные услуги. В перечень неплательщиков за сентябрь вошло более 20 управляющих организаций: ООО «Управляющая компания Уютный дом», ООО «Солнечный городок», ТСЖ «Электронстрой-2», ООО «ЖилЦентр», ООО «Управляющая компания Сфера» и другие.

Управляющая компания в отношениях с ресурсоснабжающей организацией выступает в качестве абонента, получая услуги, потребляемые непосредственно собственниками и нанимателями жилых помещений. В соответствии с законодательством Российской Федерации абонент наделен обязанностью производить оплату за потребленную питьевую воду и сброшенные сточные воды. В отношении потребителей, не исполнивших денежные обязательства, специалисты ООО «КВС» применяют комплекс мероприятий — от направления претензий до отключения от систем водоснабжения.

По решению Арбитражного суда за сентябрь с управляющих организаций взыскана задолженность на общую сумму порядка 8 млн рублей.

Напоминаем, что прямые расчеты в сфере ЖКХ стали возможны с апреля 2018 года. При заключении прямых договоров управляющие организации исключаются из схемы расчетов.

ИСТОЧНИК KP.RU