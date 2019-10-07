В Старых Бурасах парень случайно убил кузена и сел на шесть лет

СЕГОДНЯ 08:55 2019-10-07T10:16:40+03:00

Мужчина умер от отека мозга после двух ударов кулаком

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В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области вынесен приговор 18-летнему парню.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, юношу признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Было установлено, что 7 апреля молодой человек, будучи нетрезвым, пришел в гости к родственникам в частный дом села Старые Бурасы. 65-летний дядя упрекнул его в том, что парень пьян, в ответ тот трижды ударил пенсионера по лицу.

На защиту отца из соседней комнаты вышел 35-летний сын и также получил два удара кулаком в лицо.

Фото СУ СКР региона

11 апреля 35-летний мужчина скончался. Причиной смерти стала тупая травма головы и отек мозга.

Суд отправил юношу в колонию строгого режима на шесть лет.

ИСТОЧНИК KP.RU