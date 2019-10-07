В Вольске мужчина избил двух собутыльников и отобрал у них кольца

СЕГОДНЯ 08:41 2019-10-07T08:41:06+03:00

При задержании у него частично изъяли похищенное

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В Вольске Саратовской области полиция раскрыла грабеж.

- В 11:24 5 октября 51-летний мужчина рассказал, что после пьянки у дома по улице Львова 31-летний мужчина избил его и их 45-летнюю собутыльницу и отобрал у них два кольца, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители задержали подозреваемого. Он оказался рецидивистом, ранее привлекавшимся за угон, разбой и другие преступления.

Мужчина признался в содеянном, у него частично изъяли похищенное и возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU